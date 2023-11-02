В Кремле прокомментировали слова главкома ВСУ о тупике в конфликте

Конфликт на Украине не зашел в тупик, Россия продолжает военную операцию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупиковой ситуации на поле боя.

«Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение спецоперации. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены», — сказал Песков на брифинге журналистам.

По его словам, Украине давно нужно было понять, что даже говорить о перспективах ее победы на поле боя абсурдно.

Он добавил, что чем раньше Киев это уяснит, тем скорее откроются перспективы для него.

Накануне Залужный заявил, что украинский конфликт переходит в затяжную форму, что несет большие риски для Украины. По его словам, украинские войска «достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.