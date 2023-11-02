В Кремле высказались о возможном визите главы Палестины в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в повестке дня Кремля есть визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Москву, однако говорить о его точных датах сейчас трудно.

«Мы говорили, что на повестке дня такой визит есть. Но сейчас трудно говорить о точной дате, по понятным соображениям. Она будет дальше согласовываться», — сказал представитель Кремля.

До этого спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Аббас планирует в скором времени посетить Москву. По его словам, Аббас проведет переговоры с Владимиром Путиным.

24 октября сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планировал встретиться с палестинским лидером во время своего визита на Ближний Восток.

Сообщалось также, что с Аббасом встретился глава Европейского совета Шарль Мишель на полях каирского саммита мира. Там Мишель заявил об отсутствии альтернативы миру между противоборствующими сторонами.

20 октября посол Палестины выступил за одновременное прекращение огня с Израилем.

Ранее лидер Палестины Аббас выступил за прекращение огня.