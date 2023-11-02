Песков прокомментировал интерес стран ЕС к Казахстану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал взаимодействие Казахстана с европейскими государствами.

«Ничего внезапного нет. Казахстан развивает отношения с европейскими государствами. Есть исторические корни», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Казахстан развивает отношения с теми государствами, с которыми есть интерес.

«У нас свои отношения с Казахстаном, коими мы дорожим», — добавил Песков.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан, где он встретился со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Он подчеркнул, что Казахстан суверенное государство, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению.

До этого агентство Reuters сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане поддержал подход республики к конфликту на Украине.

Ранее визит Макрона в Казахстан сочли историческим.