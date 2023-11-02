Израиль может дать лидерам ХАМАС выехать в обмен на освобождение заложников

В Израиле обсуждают вариант освобождения заложников из плена ХАМАС, дав возможность лидерам движения и его членам покинуть сектор Газа. Об этом сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth (Ynetnews), передает РИА Новости.

Физическая ликвидация всей живой силы и инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа займет годы и приведет к большим потерям, отмечает издание. В связи с этим в Израиле и в международном сообществе рассматриваются идеи, которые позволят добиться капитуляции боевиков как можно скорее.

«Заинтересованные в этом лица рассматривают возможность исхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из сектора Газа с согласия Израиля, которые смогут сохранить жизнь в обмен на освобождение всех заложников», — пишет газета.

Как подчеркивает Ynetnews, данный вопрос в последнее время неоднократно обсуждалась в СМИ, а также в ходе различных встреч с участием премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который, как утверждает автор статьи, проявил большой интерес к этой теме и запросил дополнительные материалы.

1 ноября сообщалось, что Израиль прорвал линию обороны ХАМАС на севере Газы.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».