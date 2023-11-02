Политолог объяснил слухи о поставке в Россию миллиона северокорейских снарядов

Достоверного подтверждения информации о том, что Россия якобы закупила у Северной Кореи миллион боеприпасов, на данный момент нет, подчеркнул политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо, комментируя сообщения западных и украинских СМИ. При этом у РФ и КНДР как у суверенных государств есть право торговать любыми товарами, отметил он в беседе с телеканалом «360».

«Они имеют право осуществлять торговлю в любых сферах, в том числе и в военно-технической», — подчеркнул эксперт.

Сообщения о покупке боеприпасов у КНДР в украинских СМИ распространяются с целью демонстрации мнимой международной изоляции России, считает Мезюхо. По его мнению, Киев пытается навязать мнение, что Россия якобы может сотрудничать только со странами, находящимися под длительными санкциями.

«Но правда заключается в том, что и Россия, и КНДР обладают суверенитетом. А Украина, чьи СМИ сегодня издевательски освещают эту неподтвержденную новость, никаким суверенитетом и независимостью не обладает», — заключил политолог.

Напомним, еще в сентябре The New York Times написала со ссылкой на рассекреченные документы, что Россия якобы начала закупки «миллионов снарядов и ракет» у КНДР. В Кремле подобные сообщения назвали беспочвенными.

США, Япония, Южная Корея выступили с осуждением поставок якобы оружия КНДР в Россию. В МИД Северной Кореи ответили, что это заявление грубо исказило дружеские взаимоотношения между КНДР и Россией.