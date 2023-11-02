Стало известно о недовольстве американских дипломатов политикой США по Израилю

Ряд американских дипломатов выражает несогласие с политикой Соединенных Штатов в отношении Израиля, которая подразумевает регулярные поставки вооружения и отказ от прекращения боевых действий. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших работников Госдепа США.

По информации журнала, многие дипломаты в начале конфликта между ХАМАС и Израилем оказались возмущены предложениями по неограниченной поддержке еврейского государства со стороны Вашингтона. Они также высказали обеспокоенность «фактическим разрешением» Соединенных Штатов провести наземную операцию в Газе.

Как рассказали собеседники Foreign Policy, некоторые сотрудники Государственного департамента подготовили два документа, где выразили несогласие с курсом администрации Байдена, другие работники говорили о недовольстве в личных беседах. Несогласные с проводимым курсом нашлись и в других ведомствах Соединенных Штатов, отмечается в материале.

Как следует из текста, Вашингтон продолжит поставлять военную помощь еврейскому государству, однако подобные позиции заставили администрацию Байдена скорректировать политику на Ближнем Востоке. В частности, США стали призывать к гуманитарным паузам.

В дальнейшем разногласия в правительственных кругах Соединенных Штатов и среди американских дипломатов могут усилиться, констатирует Foreign Policy. По мнению собеседников журнала, в Госдепе разгорается «собственный палестино-израильский конфликт».

Ранее Белый дом сообщил, возможна ли отправке военных в сектор Газа.