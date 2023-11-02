Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал статью The Washington Post, в которой отмечается, что несмотря на все американские усилия, идет формирование альтернативного глобального лидерства России и Китая. По словам эксперта, данная публикация наиболее точно характеризует страх, который испытывают США и коллективный Запад.

«Потому что его [Запад] ведь заботит не только то, что Россия победит на Украине и получит значительные политические выгоды, не только то, что Израиль может сточиться в войне с арабским миром, но и процесс разделения земного шара на зоны влияния. Его заботит то обстоятельство, что его глобальное лидерство постепенно сжимается до границ самих США и их стран-сателлитов», — отметил политолог.

Он добавил, что победа России на Украине — лишь верхушка айсберга, а под водой скрывается процесс переформатирования всего мира.

До этого Перла отмечал, что действия США ведут к большой войне. По его мнению, Вашингтон всерьез просчитался, устраивая конфликты по всему миру.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто указал на угрозу начала большой войны в мире. По его словам, существующая система мирового порядка может рухнуть.

Ранее полковник Макгрегор рассказал о презрении к Зеленскому на Западе.