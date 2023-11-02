Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог раскрыл, чего верхушка США боится больше всего

Политолог Перла: власти США больше всего боятся потери мирового влияния

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал статью The Washington Post, в которой отмечается, что несмотря на все американские усилия, идет формирование альтернативного глобального лидерства России и Китая. По словам эксперта, данная публикация наиболее точно характеризует страх, который испытывают США и коллективный Запад.

«Потому что его [Запад] ведь заботит не только то, что Россия победит на Украине и получит значительные политические выгоды, не только то, что Израиль может сточиться в войне с арабским миром, но и процесс разделения земного шара на зоны влияния. Его заботит то обстоятельство, что его глобальное лидерство постепенно сжимается до границ самих США и их стран-сателлитов», — отметил политолог.

Он добавил, что победа России на Украине — лишь верхушка айсберга, а под водой скрывается процесс переформатирования всего мира.

До этого Перла отмечал, что действия США ведут к большой войне. По его мнению, Вашингтон всерьез просчитался, устраивая конфликты по всему миру.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто указал на угрозу начала большой войны в мире. По его словам, существующая система мирового порядка может рухнуть.

Ранее полковник Макгрегор рассказал о презрении к Зеленскому на Западе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий