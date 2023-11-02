В ГД внесены поправки о льготах для бойцов СВО и их детей

В Госдуму внесены поправки, предусматривающие льготы для бойцов СВО и их детей при зачислении в колледжи и техникумы. Об этом в своем Telegram-канале написал глава рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО) Андрей Турчак.

По словам Турчака, участники и СВО и их дети будут поступать в колледжи и техникумы в первоочередном порядке, независимо от школьного аттестата и без договора целевого обучения.

Он добавил, что дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, пострадавших в ходе СВО или получивших серьезные увечья, смогут поступить в кадетские и другие военные училища вне конкурса.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением утвердить в России новый праздник – День участника специальной военной операции на Украине.

Он считает, что новый праздник внесет вклад в патриотическое воспитание жителей страны.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.