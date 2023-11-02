В ЕС признались в «завышенном самомнении» относительно ситуации на Ближнем Востоке

В Европейском союзе (ЕС) признали, что обладают «завышенным самомнением» относительно возможности повлиять на конфликт на Ближнем Востоке. Европейские страны не могут повлиять на снижение эскалации между Израилем и ХАМАС, сообщает Politico со ссылкой на слова чиновника политического объединения.

«Давайте будем реалистами: США имеют влияние, а также ряд стран Персидского залива, но мы нет — даже если бы мы все были на одной волне, чего нет», — заявил собеседник издания.

По его словам, желание Европейского союза сыграть свою роль в конфликте на Ближнем Востоке стало проявлением «классического завышенного самомнения».

Комментируя возможность проведения мирного саммита, которую озвучил премьер-министр Испании Педро Санчес 26 октября во время саммита ЕС, собеседник Politico заявил, что это «это типичная дискуссия внутри объединения, которая не имеет ничего общего с реальностью на местах».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в ЕС нашли место для мирного саммита по Ближнему Востоку.