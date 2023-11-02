Посол Израиля в США рассказал о гуманитарной помощи Газе

Посол Израиля в Соединенных Штатах Михаэль Герцог заявил, что еврейское государство не нужно «уговаривать», чтобы оказывать гуманитарную помощь сектору Газа. В интервью NewsNation он заявил, что в районах, которые находятся вне досягаемости ХАМАС, поставки необходимого увеличиваются.

Как отметил посол, речь идет о южных регионах анклава.

«Мы предоставляем воду, мы предоставляем другие виды поставок, и мы впервые рады видеть, что иностранцы покидают сектор Газа… Так что нас не нужно уговаривать», — заявил Герцог.

До этого сообщалось, что последние 22 иностранца — сотрудника международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF), которые не смогли ранее выехать из сектора Газа, покинули палестинский анклав.

Гуманитарная организация MSF ранее выразила свое недовольство слабыми и медленными действиями мировых лидеров по прекращению насилия в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в сектор Газа через КПП «Рафах» въехал еще 61 грузовик с гуманитарной помощью.