В Совбезе РФ рассказали о попытках Запада помешать расширению БРИКС

У Запада не получится угрозами и подкупом помешать расширению БРИКС. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью РИА Новости.

«Они хотят строить новый мир лишь для избранных, в котором права и интересы всех остальных попросту не будут учитываться. <..> Однако уже сегодня абсолютно очевидно, что все попытки западников дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества не приносят результатов», — подчеркнул дипломат.

До этого Путин поручил организовать экспорт космических сервисов в страны ШОС и БРИКС.

Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.