Захарова раскритиковала инициативу Франции создать коалицию для борьбы с ХАМАС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании региональной коалиции для борьбы с ХАМАС чревата эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Об этом она заявила РИА Новости.

«Как представляется, французская идея и воинственные заявления ряда других международных игроков, подкрепляемые наращиванием внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье, чреваты дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, интернационализацией конфликта, втягиванием в него новых участников», — сказала Захарова.

Она отметила, что это не первая из подобных инициатив Парижа, которые, по ее словам, давно воспринимаются международным сообществом «с растущим скептицизмом». Такие действия Франции зачастую дают обратный эффект.

По мнению представителя МИД, Франция, чтобы внести свой вклад в работу над прекращением огня, могла бы поддержать позицию российской стороны о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом.

Она добавила, что РФ выступает за «создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем».

24 октября Белый дом на идею Макрона заявил, что США сосредоточены на помощи Израилю.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.