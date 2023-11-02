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Газета The Times назвала то, что добьет президентство Байдена

The Times: возможная эскалация вокруг Тайваня добьет президентство Байдена

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Jonathan Ernst-POOL/Global Look Press

В условиях, когда США, постоянно сталкиваясь с конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, находятся на грани своих возможностей, возникает опасение, что потенциальная эскалация в отношении Тайваня может погубить президентство Джо Байдена, такое мнение выразили авторы британской газеты The Times.

Как отмечает издание, нападение ХАМАС на Израиль стало «ловушкой» для американской дипломатии, и решение разморозить иранские активы на шесть миллиардов долларов до сих пор «дезориентирует союзников» Вашингтона. «По-видимому, в глазах ХАМАС президент США выглядел абсолютным дураком», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, Америка «частично» сталкивается с проблемой того, что, будучи сверхдержавой, она уже действует «на грани своих возможностей»: ситуация в мире стала намного более сложной, и роль США все чаще подвергается испытаниям.

Белый дом рассчитывал, что визит Байдена в Израиль в середине октября будет являться подтверждением лидерства Соединенных Штатов. Однако из-за удара по больнице в Газе саммит с участием Байдена, лидеров Иордании, Египта и Палестинской автономии был отменен. «И внезапно Америка стала выглядеть совершенно ненужной», — заключили авторы The Times.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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