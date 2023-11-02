В МИД заявили, что Зеленский лжет, говоря о массовой поддержке его «формулы мира»

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его «формулу мира» поддерживают почти 150 стран, являются лживыми. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат пояснил, что Зеленский, выступая в сентябре в Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что его «формулу мира» поддерживают уже более 140 стран. Полищук назвал это заявление очередной ложью. Он отметил, что Киев и Вашингтон пытаются склонить обманом и шантажом страны глобального Юга к поддержке этой «формулы». Дипломат считает, что США и Украина стараются завлечь новые государства в свой антироссийский клуб, заодно загубив выдвигаемые другими государствами по-настоящему конструктивные предложения, мирные и гуманитарные инициативы.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что ситуация в мире свидетельствует о том, что любое государство на месте России реагировало бы на угрозы Украины еще жестче.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.