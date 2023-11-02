Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдепе США анонсировали зарубежное турне Блинкена

Госдеп: турне Блинкена по странам Ближнего Востока и Азии состоится 2-10 ноября

close
100%
Craig Ruttle/Pool via Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует отправиться в зарубежное турне в период с 2 по 10 ноября. В рамках поездки он посетит ряд стран Ближнего Востока и Азии, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя американского дипломатического ведомства Мэттью Миллера.

По данным агентства, Блинкен намерен встретиться с представителями Израиля и Иордании. Также у него запланированы официальные визиты в Японию, Республику Корею и Индию.

Тель-Авив станет первым городом, который госсекретарь посетит в ходе своего турне. Ожидается, что здесь он заявит о поддержке Вашингтоном права израильских властей защищать страну «от терроризма в соответствии с гуманитарным международным правом».

Кроме того, американский чиновник рассчитывает обменяться мнениями с зарубежными коллегами о путях освобождения заложников палестинского движения ХАМАС. Еще одной темой обсуждений может стать предотвращение распространения конфликта на весь регион, уточнил Миллер.

После этого Блинкен должен прилететь в столицу Иордании. Как рассказал представитель Государственного департамента США, в Аммане глава ведомства обсудит необходимость прекращения огня в секторе Газа и меры по деэслакации конфликта.

Дальше американский чиновник отправится в Токио, Сеул и Нью-Дели. Миллер рассказал, что сначала Блинкен примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) в столице Японии и затем посетит заседание министров иностранных дел и министров обороны в формате «2+2» в столице Индии.

Как отметил представитель Госдепа США, последнее мероприятие будет посвящено вопросам двусторонних отношений. Также он не исключил, что стороны обменяются мнениями по поводу ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Блинкен назвал условие для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий