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В МИД заявили, что другие страны отреагировали бы на угрозы Украины еще жестче России

Дипломат Полищук: другие страны среагировали бы на угрозы Украины жестче России

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Станислав Красильников/РИА Новости

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что ситуация в мире свидетельствует о том, что любое государство на месте России реагировала бы на угрозы Украины еще жестче. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Полищука, угрозы были искусственно сконструированы Вашингтоном и его сателлитами, приблизившими военную инфраструктуру НАТО вплотную к российским границам. Дипломат подчеркнул, что Запад превратил дружественную России Украину, всегда имевшую нейтральный внеблоковый статус, в «нацистскую анти-Россию», которая ненавидит и уничтожает все русское.

Полищук отметил, что начало специальной военной операции (СВО) со стороны России было вынужденной мерой. Он выразил уверенность, что любая другая страна на месте России действовала бы точно так же и даже еще жестче. Дипломат отметил, что подобные примеры сейчас у всех на виду.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что дипломаты, военные и политики сейчас не смогут назвать точную дату окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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