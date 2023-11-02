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В США заявили об уверенности Байдена в скорой отставке Нетаньяху

Politico: Байден уверен в скором завершении политической карьеры Нетаньяху

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Ukraine Presidency/Global Look Press

Президент США Джо Байден придерживается мнения, что политическая карьера израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху близка к своему завершению. Об этом сообщило издание Politico, сославшись на высокопоставленных американских чиновников.

Как указано в статье, глава государства уже обсудил этот вопрос со своими главными советниками. Более того, в ходе своей поездки в Израиль он обменялся мнениями по данному поводу непосредственно с Нетаньяху.

Вашингтон не исключает, что действующий глава израильского правительства продержится на своем посту еще несколько месяцев — до окончания начальной фазы боевых действий в рамках операции в секторе Газа. Однако, по словам одного из источников, администрация США уверена в скором завершении политической карьеры зарубежного премьер-министра.

«Израильскому обществу придется расплачиваться за то, что произошло», — подчеркнул другой чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Согласно информации издания, граждане Израиля могут возложить на Нетаньяху ответственность за военно-политические ошибки властей. В связи с этим Байден во время беседы с главой правительства рекомендовал ему подумать об уроках, которыми он может поделиться со своим преемником.

Ранее премьер Израиля ответил на вопрос о своей отставке.

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