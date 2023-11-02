Все зарубежные сотрудники «Врачей без границ» покинули сектор Газа

Последние 22 иностранца-сотрудника международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF), которые не смогли ранее выехать из сектора Газа, покинули палестинский анклав. Они отправились в Египет через КПП «Рафах», сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, в секторе Газа остаются около 300 палестинцев-сотрудников MSF и их семьи.

Гуманитарная организация MSF ранее выразила свое недовольство слабыми и медленными действиями мировых лидеров по прекращению насилия в секторе Газа. В сообщении, опубликованном на сайте организации, отмечается, что необязывающая резолюция ООН о прекращении огня не принесла никаких значимых результатов для полного прекращения неизбирательного насилия.

«Врачи без границ» также призывают международное сообщество принять более решительные меры и обратиться к Израилю с требованием прекратить кровопролитие.

1 ноября израильские военные нанесли новый ракетный удар по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».