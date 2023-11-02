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В сенате США заявили о необходимости переговоров между Россией и Украиной

Сенатор Табервилль: настал момент для переговоров между Москвой и Киевом

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Член комитета по делам вооруженных сил сената США от Республиканской партии Томми Табервилль заявил, что сейчас наступило подходящее время для начала переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщает американский телеканал Fox Business.

Табервилль подчеркнул, что конфликт на Украине чрезвычайно дорого обходится налогоплательщикам в США и отметил, что с ним необходимо разобраться.

По мнению сенатора, прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров. Конфликт приобрел патовый характер и поэтому нет никаких причин продолжать его.

При всем этом Табрвилль выступил в поддержку оказания помощи Израилю, так как палестинское движение ХАМАС зашло «слишком далеко». Сенатор считает, что необходимо помочь Израилю и выделить ему необходимые финансовые средства и, кроме того, обеспечить национальную безопасность самих США.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что дипломаты, военные и политики сейчас не смогут назвать точную дату окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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