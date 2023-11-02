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Постпред РФ в ООН призвал остановить кровопролитие на Ближнем Востоке

Небензя призвал срочно остановить кровопролитие в конфликте Палестины и Израиля

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Mary Altaffer/AP

Российская сторона призывает срочно остановить кровопролитие в рамках конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом в ходе чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя, передает ТАСС.

Как сказал дипломат, продолжение боевых действий может привести к дальнейшей эскалации кризиса. Если кровопролитие не остановить прямо сейчас, то возникнет угроза распространения конфликта на весь регион.

«Прежде всего необходимо остановить кровопролитие и не дать кризису охватить весь регион. Иначе конфликт никогда не остановить», — подчеркнул Небензя.

Также во время своего выступления он обратил внимание на лицемерное отношение США и их союзников к ситуации на Ближнем Востоке. По словам представителя Москвы, западные страны «словно в рот воды набрали» и не торопятся критиковать израильские власти за удары по больницам и другим гражданским объектам на территории сектора Газа.

Небензя уточнил, что США и их зарубежные партнеры только говорят о праве Израиля на самооборону. Однако у еврейского государства не может быть такого права, так как Международный суд ООН еще в 2004 году подтвердил его статус как оккупационной державы, подчеркнул российский дипломат.

Ранее в США пообещали и дальше помогать Израилю, несмотря на страдания палестинцев.

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