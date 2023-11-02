Подъем ключевой ставки повлиял на рынок ипотечного кредитования

Российские банки начали отказывать гражданам в ипотечном кредитовании из-за подъема ключевой ставки Центробанком до 15%, эта ситуация повлияет на способы покупки жилья Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По словам руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, очередной увеличения ключевой ставки только снизит доступность ипотечных кредитов, а также активизирует альтернативные варианты покупки жилья без участия кредитных организаций.

Гендиректор агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлия Усачева подчеркнула, что подобным способом реализуют объекты, которые достаточно давно находятся на экспозиции, например, ликвидные квартиры с большим метражом.

До этого вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев рассказал, что решение Центробанка России запретить россиянам, у которых есть потребительский кредит, брать ипотеку является разумным, потому что это поможет защитить риски банков.

Банк России анонсировал введение запрета брать ипотеку при наличии потребкредита 30 октября.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.