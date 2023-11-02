США настроены расширять оборонное сотрудничество с Саудовской Аравией

Соединенные Штаты настроены на расширение партнерства с Саудовской Аравией в оборонной сфере. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на состоявшейся в Вашингтоне встрече с саудовским коллегой принцем Халедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС.

В ходе встречи Остин подчеркнул приверженность США защите территории королевства, а также укреплению и расширению прочного двустороннего партнерства в сфере обороны. В свете растущих рисков министр заявил о «продвижении дальнейшей интеграции», особенно в области противовоздушной и противоракетной обороны и обеспечения безопасности на море.

23 октября экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что специальная военная операция РФ на Украине ослабила позиции США на международной арене, в частности на Ближнем Востоке.

«И одним из неожиданных последствий <…> стало то, что она (специальная военная операция. — «Газета.Ru») полностью разрушила старый миропорядок, при котором США доминировали на Ближнем Востоке», — указал эксперт.

До этого обозреватель Bloomberg Хал Брэндс выразил мнение, что атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания гегемонии США.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.