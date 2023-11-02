В МИД заявили о невозможности назвать точную дату окончания СВО на Украине

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что дипломаты, военные и политики сейчас не смогут назвать точную дату окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам Полищука, сейчас никто не может назвать точную дату окончания СВО. Этого не могут сделать ни дипломаты,не военные, ни политики.

При этом дипломат отметил, сами вопросы о сроках ее завершения являются показательными, так как они демонстрируют нарастающую усталость от кризиса на Украине, которая все в большей степени ощущается во всем мире, и особенно в западных странах.

Полищук подчеркнул, что специальная операция завершится, когда будут достигнуты ее цели и выполнены поставленные задачи. При этом должны быть устранены угрозы безопасности России, которые исходят с территории Украины.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что властям Украины руководству не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования с Россией.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.