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Байден может лишиться части голосов избирателей из-за поддержки Израиля

Экс-дипломат: поддержка Израиля лишает Байдена голосов арабов и афроамериканцев

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Elizabeth Frantz/Reuters

Поддержка президентом США Джо Байденом решительных действий Израиля в Газе плохо сказывается на его поддержке со стороны арабского населения США и афроамериканцев. Так нынешнюю политическую ситуацию прокомментировал РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

«У Байдена есть проблемы не только с арабским населением Америки, афроамериканцы тоже встревожены его безразличием к неописуемым страданиям палестинцев», — заявил Форд.

Согласно опубликованному накануне Arab American Institute (AAI) опросу, поддержка Байдена среди арабского населения страны сократилась с 59% в 2020 году до 17%.

«Конечно, многие афроамериканцы — мусульмане, но и многие из тех афроамериканцев, которые не относятся к их числу, являются представителями бедного, слабого и непривилегированного класса в данной ситуации», — говорит Форд.

Бывший посол считает, что сегодня даже избиратели-демократы могут перейти на сторону оппонентов действующего президента.

31 октября национальный мусульманский демократический совет США поставил Байдену ультиматум, в организации потребовали в ближайшее время повлиять на Израиль и убедить Тель-Авив прекратить огонь в секторе Газа.

Вечером 31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за то, чтобы на территории сектора Газа была введена «гуманитарная пауза».

Ранее в США узнали, чего боятся американцы из-за войны на Ближнем Востоке.

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Война в Израиле
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