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В МИД заявили, что Киеву не хватает ни мужества, ни мудрости для урегулирования с РФ

Дипломат Полищук: Киеву не хватает ни мужества для урегулирования с Россией

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Evgen Kotenko/Reuters

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что властям Украины руководству не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования с Россией. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.

По словам Полищука, возможности политического урегулирования зависят от Украины. Однако политикам из Киева на это пока не хватает ни мужества, ни мудрости.

Полищук отметил, что Москва никогда не отвергала возможности достижения целей специальной операции на Украине средствами политики и дипломатии. Он напомнил, что весной 2022 года Москва и Киев вели переговоры, которые украинская сторона сначала попросила, а потом по указке западных покровителей сама же от них отказалась. Позднее Украина юридически запретила их продолжение самой себе и выдвинула набор ультиматумов в адрес России под видом «формулы мира».

Полищук подчеркнул, что Киев сейчас носится с этой «формулой мира» как «с писаной торбой» и пытается обманным путем увеличить количество ее сторонников. Но получается у украинских властей это плохо.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западные страны из-за нереалистичных ожиданий от украинской армии на поле боя.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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