Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США продлили режим ЧП из-за угрозы оружия массового поражения

Байден продлил в США режим ЧП из-за распространения оружия массового поражения

close
100%
Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения, введенного на территории страны еще в ноябре 1994 года. Данное решение было принято в связи с риском распространения оружия массового поражения, передает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера.

«Я направил в федеральный реестр для публикации уведомление о том, что национальное чрезвычайное положение в связи с распространением оружия массового поражения <...> продолжит действие после 14 ноября 2023 года», — подчеркнул глава государства.

14 ноября 1994 года бывший президент США Билл Клинтон подписал исполнительный указ №12938 о введении в стране чрезвычайного положения. Документ был составлен из-за угрозы распространения химического, биологического и ядерного оружия. Кроме того, американские власти опасались распространения средств доставки таких видов вооружений.

В сентябре 2023 года Джо Байден на год продлил в стране действие национального чрезвычайного положения, введенного из-за угрозы иностранного вмешательства в американские выборы. Комментируя свое решение, хозяин Белого дома обратил внимание на «историческое стремление» зарубежных государств использовать открытую политическую систему США в своих целях.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили о неизменности ядерной доктрины страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий