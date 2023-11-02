В США продлили режим ЧП из-за угрозы оружия массового поражения

Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения, введенного на территории страны еще в ноябре 1994 года. Данное решение было принято в связи с риском распространения оружия массового поражения, передает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера.

«Я направил в федеральный реестр для публикации уведомление о том, что национальное чрезвычайное положение в связи с распространением оружия массового поражения <...> продолжит действие после 14 ноября 2023 года», — подчеркнул глава государства.

14 ноября 1994 года бывший президент США Билл Клинтон подписал исполнительный указ №12938 о введении в стране чрезвычайного положения. Документ был составлен из-за угрозы распространения химического, биологического и ядерного оружия. Кроме того, американские власти опасались распространения средств доставки таких видов вооружений.

В сентябре 2023 года Джо Байден на год продлил в стране действие национального чрезвычайного положения, введенного из-за угрозы иностранного вмешательства в американские выборы. Комментируя свое решение, хозяин Белого дома обратил внимание на «историческое стремление» зарубежных государств использовать открытую политическую систему США в своих целях.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили о неизменности ядерной доктрины страны.