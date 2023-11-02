Россия потребовала безотлагательной и безусловной отмены американской блокады Кубы

Постоянный представитель России и ООН Василий Небензя заявил, что Москва требует безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, Россия рассчитывает на то, что правительство и конгресс США прислушаются наконец к ясно выраженному всеобщему призыву к снятию эмбарго с Кубы. Кроме того, заявил российский дипломат, Москва ждет исключения Кубы из составленного Вашингтоном списка государств-спонсоров терроризма.

Небензя подчеркнул, что Россия вновь безоговорочно поддержит проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, направленной против американской экономической, торговой и финансовой блокады Кубы. Он отметил, что Москва вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества требует безотлагательной и безусловной отмены всех видов американской блокады Кубы.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США потребовали от президента Джо Байдена прекратить блокаду Кубы.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.