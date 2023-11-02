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США и Китай проведут первую за многие годы встречу по контролю над вооружениями

WSJ: США и Китай 6 ноября проведут встречу по контролю над вооружениями

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Global Look Press

Между представителями США и КНР впервые со времен администрации президента Барака Обамы будут проведены переговоры по контролю над вооружениями. Об этом со ссылкой на американские правительственные источники сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Издание располагает информацией о том, что встреча пройдет 6 ноября в Вашингтоне. На переговорах будут рассматриваться «пути снижения риска просчетов». По сведениям одного из источников, на встрече американцы рассчитывают задать представителем КНР вопросы, касающиеся ядерной доктрины Пекина и наращивания китайского ядерного арсенала.

Собеседники газеты отметили, что запланированная встреча сама по себе еще не означает начала официального диалога по установлению возможных ограничений, аналогично существующих у США и России. Американцы скорее стремятся предотвратить «дестабилизирующую трехстороннюю гонку вооружений», в которую могут быть вовлечены США, КНР и Россия.

Ранее представитель Белого дома Иан Сэмс в ответ на публикацию чека на 40 тысяч долларов на имя президента Джо Байдена заявил, что он предназначался для погашения долга.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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