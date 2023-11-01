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Правительство РФ одобрило поправки к соглашению с Белоруссией о безопасности

Кабмин РФ одобрил внесение изменений в соглашение с Белоруссией о безопасности

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Кабинет министров РФ одобрил протокол, касающийся внесения изменений в соглашение с Белоруссией о совместном обеспечении безопасности в регионе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. При этом в документе не уточняется, какие именно изменения планируется внести в договор между Москвой и Минском.

«Одобрить <...> протокол между РФ и Республикой Беларусь о внесении изменений в соглашение между РФ и Республикой Беларусь о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года», — указано в тексте.

3 декабря 2022 года Министерства обороны России и Белоруссии подписали протокол о внесении изменений в соглашение между странами о совместном обеспечении безопасности в регионе. Церемония подписания документа состоялась в Минске.

До этого президент РФ Владимир Путин распорядился принять предложение кабинета министров страны, касающееся подписания указанного протокола. Также глава правительства поручил российским Министерству обороны и Министерству иностранных дел провести консультации по этому вопросу с белорусской стороной и в случае необходимости внести в документ поправки, не имеющие принципиального характера.

Ранее Владимир Путин по телефону обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко продвижение союзной интеграции.

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