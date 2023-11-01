Россия ждет сигнала Египта перед эвакуацией россиян из сектора Газа

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в настоящее время Москва ожидает от властей Египта сигнала перед эвакуацией граждан из сектора Газа. Как сообщил ТАСС высокопоставленный дипломат, вывоз будет осуществляться через КПП «Рафах».

По его словам, правительство Египта понимает, что многие государства, включая Россию, обеспокоены судьбой своих граждан. По данному вопросу у Москвы с Каиром налажен абсолютный контакт.

Перед тем Россия передала информацию о своих гражданах, которые обратились с просьбой эвакуировать их из сектора Газа, властям Израиля, Палестины и Египта.

Между тем, число граждан России, которые ожидают эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию присутствуют более 900 человек.

1 ноября газета «Московский комсомолец» со ссылкой на застрявших в палестинском анклаве россиян писала, что граждан РФ отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египет из сектора Газа. По словам одного из них, через КПП проехали сотрудники ООН, граждане Иордании, Молдавии, Австрии и африканских стран.

Общее число иностранцев, которым разрешат покинуть Газу, может достичь от пяти до семи тысяч.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».