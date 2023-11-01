Из Газы эвакуируют около 600 россиян и 300 граждан СНГ

Посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия готова начать эвакуацию граждан с российским паспортом из сектора Газа, как только для них откроют пограничный переход, в списке около 600 граждан РФ и более 300 граждан стран СНГ. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, российская сторона активно работает с египетскими властям по данному факту. Дипломат подчеркнул, что Москва находится в активном контакте, «готова».

«Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем», — подчеркнул Викторов.

До этого стало известно, что Россия передала информацию о своих гражданах, которые обратились с просьбой эвакуировать их из сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.