Глава МИД Ирана указал Эрдогану на риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Министр обороны Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых предупредил главу республики о риске расширения конфликта между Палестиной и Израилем на весь Ближний Восток. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

В заявлении указано, что 1 ноября министр посетил Анкару с рабочим визитом. Днем он встретился с главой дипломатического ведомства Турции Хаканом Фиданом, обсудив с ним ситуацию в Палестине.

Участники переговоров указали, что международное сообщество должно добиться прекращения огня на территории сектора Газа. Кроме того, стороны подчеркнули необходимость прекратить атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на гражданское население.

Позже иранский министр провел встречу с Эрдоганом, ключевой темой которой вновь стала напряженная обстановка в регионе. Во время мероприятия Абдоллахиан предупредил турецкого лидера, что продолжение боевых действий может привести к эскалации кризиса.

«США, как одна из сторон военных действий против Газы, занимают не то положение, в котором могли бы советовать другим проявлять сдержанность в конфликте. Группы сопротивления на Ближнем Востоке принимают самостоятельные решения и, если война против беззащитного народа Газы не будет немедленно прекращена, существует риск расширения масштабов войны на Ближнем Востоке в любой момент», — указал министр.

Он добавил, что ответственность за подобное развитие событий в первую очередь будет лежать на американских и израильских властях.

Ранее в США пообещали помогать Израилю вне зависимости от страданий палестинцев.