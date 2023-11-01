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В США заявили, что продолжат добиваться нормализации отношений Израиля с арабским миром

Кирби: США будут добиваться нормализации отношений Израиля с арабским миром

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Alex Brandon/AP

Соединенные Штаты хотят и дальше добиваться нормализации отношений Израиля с арабскими странами. Об этом во время брифинга с журналистами заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему считаем, что интегрированный (в Ближний Восток) Израиль послужит на пользу всему региону. И мы по-прежнему считаем, что не стоит отказываться от этого», — сказал он.

Кирби также отметил, что ситуация в секторе Газа не требуют введения «общего и масштабного режима прекращения огня». При этом, представитель Белого дома добавил, что по мнению Вашингтона, необходимо ввести краткосрочное перемирие в регионе для того, чтобы гражданские могли покинуть охваченную конфликтом зону.

1 ноября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявлял, что продолжение атак Израиля на сектор Газа будет иметь серьезные последствия. Во время визита в Турцию он отмечал, что Тегеран требует срочно остановить боевые действия.

До этого американский сенатор Линдси Грэм говорил, что никакие страдания населения сектора Газа не заставят его усомниться в необходимости продолжения поддержки Израиля. По его словам, в текущей ситуации можно лишь говорить о возможном снижении количества пострадавших, но нельзя подвергать сомнению тактику еврейского государства в борьбе против ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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