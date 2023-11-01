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Глава Дагестана ответил на призыв Хабиба простить участников беспорядков

Меликов пообещал Хабибу Нурмагомедову наказать не всех участников беспорядков

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову на призыв простить участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Руководитель республики пообещал, что наказаны будут не все, сообщает ТАСС.

По его словам, решение по каждому участнику будет приниматься согласно закону. «Перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — добавил глава региона.

Меликов уточнил, что перед законом ответят те участники, в результате действий которых трое полицейских оказались в больнице, а также те, кто распространял фейки в интернете.

«За это кто-то должен ответить. <…> Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку», — заключил он.

Днем 1 ноября Хабиб Нурмагомедов в своих соцсетях сделал репост публикации бойца Махмуда Магомедова. В посте предлагалось не ломать судьбы молодых жителей республики, участвовавших в погроме.

Массовые беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы вечером 29 октября из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Ранее глава Дагестана жестко прошелся по участникам беспорядков в Махачкале.

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