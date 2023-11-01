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Путин рассказал о безработице в России

Путин: безработица в России находится на устойчиво низком уровне, около 3%

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Безработица в РФ находится на устойчиво низком уровне, около 3%, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что зарплаты растут выше инфляции. По его словам, за восемь месяцев 2023 года они прибавили 7,5% в реальном выражении.

Глава государства отметил, что развитие российской экономики идет согласно прогнозам. Так, за девять месяцев 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 2,8% на фоне такого же периода прошлого года.

Также Путин потребовал внимательно следить за динамикой цен на социальной значимые и наиболее востребованные товары и услуги. Он призвал правительство и Центробанк координировать работу по снижению инфляции, подчеркивая, что показатель напрямую отражается на благополучии россиян.

До этого Владимир Путин заявил, что идеи Запада запретить поставки в РФ отверток и других мелких товаров являются абсурдными. Также российский лидер ожидает, что санкции против РФ будут усиливаться.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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