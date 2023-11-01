Запад может продолжать устраивать диверсии и провокации против РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад может устраивать диверсии против РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления на совещании по экономическим вопросам он также отметил, что Запад может провоцировать Россию.

«Что нас действительно беспокоит в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры», — сказал Путин.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия не собирается нападать на страны Восточной Европы, поэтому развертывание контингента США в регионе не имело смысла. Эксперт уверен, что большая часть американской боевой мощи бессмысленно развернута в Польше, Румынии и странах Балтии. Их она призвана «защищать от России».

Он также отметил, что большая часть воздушной мощи США уже не та, что была 30 лет назад. В настоящее время Штаты не могут поднять в воздух 5 тыс. истребителей и сотни бомбардировщиков, заключил экс-советник главы Пентагона.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил США с пауком.