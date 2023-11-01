Путин высказался о новых возможных санкциях против России

Президент России Владимир Путин заявил, что идеи Запада запретить поставки в РФ отверток и других мелких товаров являются абсурдными. Об этом он сообщил во время совещания по экономике, передает ТАСС.

«Ну, чем меньше барахла — тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — сказал он.

Путин также ожидает усиления против России санкций, которыми западные страны уже сами себя наказали.

«(Западные страны) пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, это видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», — подчеркнул глава российского государства.

Накануне журнал Forbes писал, что экономика России сохраняет устойчивость после полутора лет санкций Запада и специальной военной операции на Украине. По мнению издания, российская экономика не рухнула, как предрекали многие эксперты.

31 октября агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что Евросоюз разрабатывает 12-й пакет ограничительных мер против России, нацеленный на €2,5 млрд импорта из РФ и столько же экспорта в сумме около $5,3 млрд.

До этого газета «Известия» со ссылкой на официального представителя ЕС заявляла, что Европейский союз не получил предложений по двенадцатому пакету санкций.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».