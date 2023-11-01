МИД Израиля призвал Колумбию и Чили открыто осудить ХАМАС

Израиль призвал Колумбию и Чили открыто осудить действия военного крыла палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет ТАСС.

Дипломаты опубликовали заявление после того, как Богота и Сантьяго решили отозвать из Израиля своих послов для консультаций из-за обострения ситуации вокруг сектора Газа.

Спикер министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат у себя в аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter) заявил, что обе страны должны поддержать право Израиля на защиту своего населения.

«Израиль ожидает, что Колумбия и Чили поддержат право демократической страны на защиту своих граждан и призовут к немедленному освобождению всех похищенных», — заключил Хайат.

До этого глава МИД Израиля Коэн в жесткой форме потребовал от организации посетить заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и оказать им необходимую помощь.

Коэн подчеркнул, что Красный Крест не может существовать, если у него нет доступа к заложникам.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.