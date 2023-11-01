Глава Украины Владимир Зеленский раскритиковал западные страны из-за нереалистичных ожиданий от украинской армии на поле боя. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Зеленский разочарован из-за нереалистичных ожиданий быстрого успеха ВСУ на поле сражения. Существуют опасения, что медленный прогресс в борьбе с укрепившимися российскими силами отобьет у союзников Киева желание оказывать военную помощь», — сказано в материале.

Зеленский считает, что современный мир «слишком быстро привыкает к успеху», а «достижения» украинских войск воспринимает как нечто должное.

Кроме того, в статье также говорится, что по мнению аналитиков, Россия наращивает оборонные возможности и производство вооружения, что даст ей серьезное преимущество в зоне спецоперации. Из-за этого отсутствие поставок западной техники будет иметь критические последствия для Украины.

1 ноября военный эксперт Андрей Кошкин заявлял, что Вооруженные силы Украины вряд ли будут предпринимать дальнейшие попытки наступать, так как США устали от помощи Киеву. По его словам, украинская техника не доходит даже до первых российских траншей.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо говорил, что западным странам нужно признать, что Украина не имеет шансов на победу.

Накануне газета Asia Times писала, что Украина столкнулась с кризисом во многих сферах, который может свергнуть Владимира Зеленского и его правительство.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.