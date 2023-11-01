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МИД Израиля выдвинул требования к Международному Комитету Красного Креста

Глава МИД Израиля Коэн в жесткой форме потребовал от МККК посетить заложников

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Reuters

Глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн в ходе беседы с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер в жесткой форме потребовал от организации посетить заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и оказать им необходимую помощь, передает РИА Новости.

Коэн подчеркнул, что Красный Крест не может существовать, если у него нет доступа к заложникам. Он указал, что в плену находятся дети, женщины, а также пожилые люди, пережившие Холокост. По его мнению, действия МККК должны быть решительными. Организация, отметил глава израильского МИД, должна «использовать все рычаги давления, чтобы как можно скорее посетить похищенных».

«Красному Кресту нужно сосредоточиться на величайшей гуманитарной катастрофе, а не предъявлять претензии Израилю, который действует в соответствии с международным правом», — добавил Коэн.

Кроме того, глава МИД Израиля отверг «сбалансированный» подход Красного Креста к движению ХАМАС.

29 октября президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич заявляла, что потрясена уровнем человеческих страданий в секторе Газа и назвала это катастрофическим провалом, с которым нельзя мириться.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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