Отель в США отказался от пропалестинской конференции из-за угроз

Представители Hyatt Regency O'Hare в Чикаго заявили, что отель Rosemont не будет принимать конференцию «Американские мусульмане за Палестину», которая должна была состояться в следующем месяце, на фоне многочисленных угроз. Об этом пишет The Israel Times.

«Учитывая повышенный уровень угроз и насильственных действий во всем мире, мы определили, что в настоящее время существует риск для безопасности гостей отеля, коллег и общества, в связи с этим мероприятием», — следует из заявления.

Там отмечается, что после «тщательного рассмотрения» вопросов было принято решение не проводить конференцию на территории отеля в этом году.

До этого сообщалось, что большинство граждан США обеспокоены тем, что обострение палестино-израильского конфликта может негативно отразиться на государстве. По опросу NewsNation/Decision Desk HQ, 77% респондентов опасаются, что война между Израилем и ХАМАС может привести к террористической атаке на американской территории.

Ранее в конгрессе США заявили о рисках терактов в стране из-за эскалации на Ближнем Востоке.