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В США сообщили, что у Байдена оказались «отмытые» из Китая 40 тысяч долларов

Республиканец Комер: у Байдена оказались «отмытые» из Китая 40 тысяч долларов

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Rod Lamkey - CNP/Global Look Press

Надзорный комитет палаты представителей США сообщил о чеке, который выписан президенту Джо Байдену в Китае и представляет собой незаконно легализованные деньги. Об этом сообщает республиканец Джеймс Комер, передает РИА Новости.

«Сорок тысяч долларов, легализованных незаконным путем из Китая, оказались на банковском счету Джо Байдена в виде персонального чека», — сообщил Комер.

По его словам, чек был выписан 3 сентября 2017 года от Сары Байден на имя Джо Байдена. В Белом доме пока не подтвердили подлинность чека.

Ранее члены надзорного комитета палаты представителей США утверждали, что обнаружили принадлежащий президенту США Джо Байдену чек на получение $200 тысяч от своего брата Джеймса. По его словам, брат Байдена Джеймс получил деньги от американской медицинской компании Americore за поиск инвесторов с Ближнего Востока.

До этого член нижней палаты американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявляла, что Байден несет ответственность за нестабильную геополитическую ситуацию в мире и приближение третьей мировой войны. Она подчеркнула, что действующая администрация страны потратила миллиарды долларов на «прокси-войну» против России.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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