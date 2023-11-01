В Белом доме рассказали о чеке на $40 тысяч на имя Байдена

Представитель Белого дома Иан Сэмс в ответ на публикацию чека на 40 тысяч долларов на имя президента Джо Байдена заявил, что он предназначался для погашения долга. Об этом сообщает РИА Новости.

«Последняя публикация Комера является очередной выплатой долга, которая произошла, когда Байден не был ни в офисе (Белого дома. — «Газета.Ru»), ни кандидатом», — заявил Иан Сэмс.

1 ноября надзорный комитет палаты представителей США сообщил о чеке, который выписан президенту Джо Байдену в Китае и представляет собой незаконно легализованные деньги. По словам Комера По, чек был выписан 3 сентября 2017 года от Сары Байден на имя Джо Байдена. В Белом доме пока не подтвердили подлинность чека.

До этого члены надзорного комитета палаты представителей США утверждали, что обнаружили принадлежащий президенту США Джо Байдену чек на получение $200 тысяч от своего брата Джеймса. По его словам, брат Байдена Джеймс получил деньги от американской медицинской компании Americore за поиск инвесторов с Ближнего Востока.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.