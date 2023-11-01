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Военный эксперт: США устали от помощи Украине

Военный эксперт Кошкин: контрнаступления ВСУ не будет

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Pavel Golovkin/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли будут предпринимать дальнейшие попытки наступать, поскольку США устали от помощи Киеву. Такое мнение в интервью Общественной службе новостей озвучил военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, украинская техника не доходит даже до первых российских траншей.

«Ручеек пересох, и сегодня выделять деньги для США не так просто. При этом попыток подрыва России они не оставят. Вот, например, мы видим, что Южный Кавказ и Центральная Азия сейчас в огне. Но, как говорил наш президент, те, кто подрывает, скорее всего больше сосредоточены на решении палестино-израильского конфликта», — отметил Кошкин.

Он добавил, что ВСУ будут пытаться атаковать первый край российских войск, однако ресурсов для прорыва линии обороны ВС РФ у противника уже недостаточно.

Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский в своей статье заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный задействовал последние резервы, так как армия РФ перешла к «активной обороне». У ВСУ, по словам колумниста, недостаточно самолетов, поэтому они не могут противостоять российской авиации. Киев просит Вашингтон увеличить размер военной поддержки на фоне истощения резервов. Подробнее о происходящем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о кризисе на Украине, который может свергнуть Зеленского.

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