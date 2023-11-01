Западным странам нужно признать, что Украина не имеет шансов на победу. Об этом в социальной сети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!» — сказано в сообщении.

Политик также отметил, что даже СМИ Запада все чаще говорят о провале украинской армии.

1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны заявлял, что силы войск Украины уменьшаются, а среди солдат растет деморализация. По его словам, Киев терпит поражение, несмотря на поставки оружия и боеприпасов со стороны НАТО, в то время как подразделения ВС РФ успешно продвигаются вперед и занимают выгодные позиции.

Накануне польское издание Onet писало, что с момента начала боевых действий на Украине и последующего кризиса страны Запада не делали ставок на победу Киева.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн говорил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут не выстоять против российских войск.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.