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Советник Госдепа США посетит Израиль, Иорданию и Турцию

Советник Госдепа США Шолле посетит Израиль, Иорданию и Турцию

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Gemunu Amarasinghe/AP

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле намерен посетить Израиль, а после Турцию и Иорданию для обсуждения мер по разрешению конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

«Советник Госдепартамента Дерек Шолле сегодня направится в Израиль, чтобы подтвердить приверженность США солидарности с Израилем и поддержать его право защищать себя в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в сообщении.

Ранее на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты считают Турцию продуктивным и полезным участником НАТО. Он отметил, что несмотря на разногласия с Турцией, они продолжат работать с ней по вопросам, в которых достигнута согласованность, комментируя призывы к исключению Анкары из альянса за поддержку радикального палестинского движения ХАМАС и критику Израиля, которые прозвучали из уст некоторых американских законодателей.

Ранее в США пообещали помогать Израилю, несмотря на страдания палестинцев.

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