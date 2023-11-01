Советник Госдепа США посетит Израиль, Иорданию и Турцию

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле намерен посетить Израиль, а после Турцию и Иорданию для обсуждения мер по разрешению конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

«Советник Госдепартамента Дерек Шолле сегодня направится в Израиль, чтобы подтвердить приверженность США солидарности с Израилем и поддержать его право защищать себя в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в сообщении.

Ранее на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты считают Турцию продуктивным и полезным участником НАТО. Он отметил, что несмотря на разногласия с Турцией, они продолжат работать с ней по вопросам, в которых достигнута согласованность, комментируя призывы к исключению Анкары из альянса за поддержку радикального палестинского движения ХАМАС и критику Израиля, которые прозвучали из уст некоторых американских законодателей.

Ранее в США пообещали помогать Израилю, несмотря на страдания палестинцев.