В США заявили, что НАТО не выдержит противостояние с Россией

НАТО не сможет выдержать военное противостояние с Россией, которая обладает самой сильной армией в мире. Об этом в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Россия сражается не только с Украиной. Да, именно украинские солдаты отдают свои жизни. <…> Их (Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») обеспечивает экономическая и военная сила коллективного Запада. Таким образом, Россия сражается с НАТО, с США. Россия выигрывает», — сказал он.

Риттер считает, что в НАТО понимают, что они не могут обеспечить победу украинской армии, более того, Североатлантический альянс не в состоянии защитить собственные позиции.

1 ноября военный эксперт Филипп Ингрэм заявлял, что российские вертолеты показали уязвимость западных танков, поставляемых Украине, уничтожив их. Он отметил, что российская оборона задержала и замедлила продвижение украинских войск.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что администрация США считает, что победа России в специальной военной операции на Украине «придаст смелости» Москве и Тегерану.

До этого глава НАТО Йенс Столтенберг призывал Россию прекратить разработку перспективного комплекса электромагнитного излучения «Алабуга», так как он позволит стране получить неоспоримое военное превосходство.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.