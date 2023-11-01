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Власти Болгарии заподозрили российского журналиста в шпионаже

Власти Болгарии лишили журналиста «РГ» аккредитации из-за подозрения в шпионаже

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Depositphotos

Власти Болгарии лишили аккредитации корреспондента «Российской газеты» Александра Гацака из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщили в эфире Болгарского национального телевидения.

«Под видом журналиста Гацак осуществлял разведывательную деятельность на территории страны», — сообщил телеканал.

Отмечается, что об этом свидетельствуют «достаточные доказательства». Сами доказательства при этом не были представлены.

По данным телеканала, приказ о лишении аккредитации издал глава болгарского агентства национальной безопасности. Известно, что журналист покинул Болгарию 1 ноября, ему запрещен въезд в страны Евросоюза.

Накануне в «Российской Газете» сообщили, что Гацака намерены выслать из Болгарии. Посольство РФ в Болгарии уведомило журналиста об аннулировании его аккредитации и предстоящей экстрадиции, причины подобного решения озвучены журналисту не были.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала страны — участницы Североатлантического альянса за действия против российских журналистов.

Ранее в США пожаловались на «российских шпионов».

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