Иран призвал США и Израиль к немедленному прекращению огня в Газе

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что продолжение атак Израиля на сектор Газа будет иметь серьезные последствия, передает Reuters. Во время визита в Турцию он отметил, что Тегеран требует срочно остановить боевые действия.

«Если в секторе Газа не будет достигнуто немедленное прекращение огня и продолжатся атаки США и сионистского режима [так Иран называет власти Израиля], то последствия будут суровыми», — пояснил Абдоллахиян.

Он добавил, что его визит в Турцию связан не только с конфликтом на Ближнем Востоке, но и обсуждением возможной поездки в Анкару президента Ирана Эбрахима Раиси.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США пообещали помогать Израилю, несмотря на страдания палестинцев.