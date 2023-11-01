Иордания отзывает своего посла в Тель-Авиве

Иордания немедленно отзывает своего посла в Израиле. Об этом сообщает МИД королевства в социальной сети X.

Отмечается, что Иордания сделала это в знак выражения своей позиции, осуждающей израильские действия в секторе Газа, которые убивают невинных людей и вызывают гуманитарную катастрофу.

1 ноября президент Колумбии Густаво Петро заявлял, что решил отозвать для консультаций посла республики в Израиле. Аналогичное решение приняло правительство Чили.

Накануне заместитель главы МИД Боливии Фредди Мамани говорил, что правительство его страны разрывает дипломатические отношения с Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.